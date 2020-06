नुकत्याच झालेल्या हिंदुस्थान चीन संघर्षाच्या पार्श्वभुमीवर हिंदुस्थान सरकारने 59 चायनीज अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे. लडाखमध्ये हिंदुस्थान आणि चीनमध्ये संघर्ष निर्माण झाला होता. त्यानंतर दोन्ही देशाच्या सैन्यांनी माघार घेत या संघर्षाला पूर्णविराम दिला आहे. आता सुरक्षेच्या कारणास्तव केंद्र सरकारने एक सूचना जारी करून लोकप्रिय अ‍ॅप टिकटॉकसह 59 चायनीज अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे. त्यात UC Web browser, share it, helo, club factory, V mate, vigo video, we chat या लोकप्रिय अ‍ॅप्सचाही समावेश आहे.

Government bans 59 mostly Chinese mobile apps, including TikTok, terming them prejudicial to sovereignty, integrity, defence of India

— Press Trust of India (@PTI_News) June 29, 2020