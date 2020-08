टिकटॉकची धडपड; अमेरिकेतील अस्तित्वासाठी घेतला मोठा निर्णय

सुरक्षेच्या कारणास्तव हिंदुस्थानने टिकटॉक वर बंदी घातल्यानंतर चीन मधील या कंपनीचे धाबे दणाणले. हिंदुस्थानच्या पाठोपाठ अमेरिकेने देखील टिकटॉक वर बंदी आणण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. यामुळे आधीच अडचणीत आलेल्या टिकटॉक समोर मोठं संकट उभं राहिलं आहे. यामुळेच अमेरिकेची मर्जी कायम रहावी या दृष्टीने टिकटॉकने पाऊलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

टिकटॉकने अमेरिकेच्या संदर्भात एक महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. टिकटॉकने 3,80,000 व्हिडीओ डिलीट केले आहेत. यंदाच्या वर्षातील चिथावणीखोर भाषण धोरणाचे उल्लंघन करणारे हे सर्व व्हिडीओ असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यानंतर अमेरिका काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

TikTok has removed more than 380,000 videos in the United States for violating its hate speech policy so far this year: Reuters.

