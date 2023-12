Breaking News – महुआ मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द

तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा (Mahua Moitra) यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. लोकसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतल्याचा आरोपा प्रकरणात (cash for query) आचार समितीने गुरुवारी अहवाल सादर केला होता. चर्चेनंतर हा अहवाल आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांना मोईत्रा यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली.

भारतीय जनता पक्षाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी महुआ मोईत्रा यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. महुआ मोईत्रा लोकसभेमध्ये पैसे घेऊन प्रश्न विचारतात असा आरोप दुबे यांनी केला होता आणि चौकशीची मागणी केली होती. त्यानंतर आचार समितीने चौकशीअंती 500 पानांचा अहवाल सादर केला होता आणि त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस केली होती.

TMC MP Mahua Moitra expelled from the Lok Sabha in ‘cash for query’ matter.

Ethics Committee report was tabled in the House today. pic.twitter.com/73dSVYFvOb

— ANI (@ANI) December 8, 2023