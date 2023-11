हेरगिरी केली जात असल्याची महुआ मोईत्रांची लोकसभा अध्यक्षांकडे तक्रार

इंडिया आघाडीतील काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना त्यांचे आयफोन हॅक होण्याची आणि त्यातील माहिती सरकारी पाठबळ असलेल्या हॅकर्सकडून चोरली जाण्याची शक्यता असल्याचा मेसेज ई-मेलद्वारे अॅपलकडून पाठवण्यात आल्यामुळे मंगळवारी राजधानीत एकच खळबळ उडाली आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आपल्यावर पाळत ठेवली जात असून हेरगिरी होत असल्याचा संशय आहे. अॅपलकडून आलेल्या मेसेजमुळे हा संशय आणखीनच बळावला आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून आपली चिंता व्यक्त केली आहे. ही बाब स्वातंत्र्याचे आणि कायद्याच्या राज्याची मर्यादा ओलांडणारी असल्याचे मोईत्रा यांनी म्हटले आहे.

Just written to Hon’ble Speaker @loksabhaspeaker on serious issue of surveillance on Opposition members in violation of Constitutional freedoms & rule of law.@MamataOfficial @abhishekaitc @AITCofficial pic.twitter.com/tqmKpgkNew

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) November 1, 2023