पोटावरील चरबी कमी होण्यासाठी ‘ही’ घरगुती पेयं प्यायलाच हवीत, वाचा

पोटावरील वाढती चरबी हे काळजीचं कारण आहे. अनेकदा आपल्याला व्यायामासाठी वेळ मिळत नसल्याने, ही चरबी अधिकाधिक वाढत जाते. परंतु रिकाम्या पोटी काही घरगुती पेये पिल्याने वजन आणि पोटाची चरबी कमी होण्यास मदत होऊ शकते. पोटावरील चरबी दूर करण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी, लोक दररोज व्यायाम, व्यायाम आणि योगासनांचा अवलंब करतात. यामुळे आपल्या शरीरातील चरबी कमी करण्यास खूप मदत होते. परंतु आपल्या व्यस्त जीवनशैलीमुळे व्यायाम आणि योगासनांसाठी वेळ काढणे कठीण होते. यामुळे वजन आणि पोटाची चरबी वाढते, जी आरोग्यासाठी धोकादायक असू शकते.
पोटावरील चरबी कमी होण्यासाठी घरी विविध प्रकारचे पेये बनवू शकता. रिकाम्या पोटी म्हणजेच सकाळी लवकर ते पिल्याने पोटाची चरबी कमी होण्यास आणि वजन वाढण्यास मदत होऊ शकते.
जिरे पाणी आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले जाते. ते वजन कमी करण्यास आणि अतिरिक्त चरबी काढून टाकण्यास मदत करते. जिरे अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध आहे, जे चयापचय मजबूत करते. दररोज सकाळी कोमट जिरे पाणी पिल्याने पोटाची चरबी कमी होण्यास मदत होते.
सकाळी रिकाम्या पोटी मेथी पाणी पिल्याने शरीरात साठलेली अतिरिक्त चरबी कमी होते. मेथीमध्ये भरपूर फायबर असते आणि रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यात ती महत्त्वाची भूमिका बजावते. ते शरीरात इन्सुलिन वाढण्यास प्रतिबंध करते, ज्यामुळे चरबी जमा होण्यास प्रतिबंध करते.
सफरचंद सायडर व्हिनेगरचे सेवन केल्याने शरीरातील अतिरिक्त चरबी कमी होते आणि वजन नियंत्रित होण्यास मदत होते. दालचिनीसोबत सेवन केल्यास ते नैसर्गिकरित्या चरबी कमी करण्यास मदत करते.
बडीशेप घालून कोमट पाणी पिल्याने शरीरातील नको असलेली चरबी कमी होते. सकाळी रिकाम्या पोटी ते पिणे अधिक फायदेशीर मानले जाते. यामुळे योग्य पचनक्रिया राखण्यास देखील मदत होते.
त्रिफळा पाणी शरीराला आजारांपासून दूर ठेवण्यास मदत करते. हे तीन आयुर्वेदिक फळांपासून बनवले जाते. आवळा, हरिताकी आणि बिभीताकी. ते पचन सुधारण्यास, बद्धकोष्ठता दूर करण्यास आणि शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास मदत करते. ते सकाळी रिकाम्या पोटी किंवा रात्री झोपण्यापूर्वी घेतले जाऊ शकते.
ग्रीन टी पिल्याने शरीरातील अतिरिक्त चरबी कमी होते. ग्रीन टीमध्ये असलेले कॅटेचिन आणि अँटीऑक्सिडंट्स चयापचय मजबूत करतात.