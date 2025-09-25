दिवसभर उर्जावान राहण्यासाठी आहारात ‘हा’ पदार्थ समाविष्ट करायलाच हवा, वाचा

सामना ऑनलाईन
|

सध्याच्या घडीला अनेकांमध्ये डाएट करण्याचे फॅड खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढताना दिसत आहे. असे केल्यामुळे आपल्या शरीराला अनेक पदार्थांची गरज असते ते मात्र मिळत नाही. त्यामुळे अनेकदा अशक्तपणा येतो. आहारात पनीरसारखा पदार्थ समाविष्ट केल्याने आपल्याला त्याचे काय फायदे होतात हे जाणून घेणे खूपच महत्त्वाचे आहे.

निरोगी राहण्यासाठी, आपल्याला निरोगी नाश्ता करणे आवश्यक आहे. जर तुम्हाला नाश्त्यामध्ये तळलेले भाजणे टाळायचे असेल तर तुमच्यासाठी पनीर हा एक चांगला पर्याय आहे. पनीर हा उच्च प्रथिनेयुक्त आहार आहे. म्हणून, नाश्त्यामध्ये कॉटेज चीज खाल्ल्याने, तुम्हाला दिवसभर ऊर्जा जाणवेल. पनीर खाल्ल्याने तुम्हाला बराच वेळ भूक लागत नाही, कारण ते पचायला बराच वेळ लागतो.

पनीरचे अनेक फायदे आहेत. न्याहारीमध्ये पनीर खाण्याचा आणखी एक फायदा म्हणजे ते आपल्या हृदयाचे आरोग्य सुधारते. पनीरमध्ये आढळणारे लोह, कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम सारख्या खनिजे केवळ शरीराचे पोषण करत नाहीत. उलट, त्याच्या निरोगी चरबी शरीरातील वाईट कोलेस्टेरॉल कमी करतात आणि चांगल्या कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढवतात. यामुळे हृदयरोगाचा धोका कमी होतो.

पनीरमध्ये व्हिटॅमिन डी मुबलक प्रमाणात आढळते, जे आपल्या शरीरासाठी खूप उपयुक्त आहे. त्याच्या वापराने कोलेस्टेरॉल आणि रक्तदाब सामान्य राहतो. साखर रुग्णांसाठी हा सर्वोत्तम आहार आहे. कॅल्शियम, प्रथिने, फॉस्फरस, फोलेट सारखे पोषक घटक गर्भवती महिला आणि बाळाचे आरोग्य चांगले ठेवतात.

