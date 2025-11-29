हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये निरोगी राहण्यासाठी ‘हे’ पदार्थ खायलाच हवेत, वाचा

हिवाळा केवळ खोकला आणि सर्दीच नाही तर कोरडी त्वचा, सांधेदुखी, नैराश्य, निर्जलीकरण आणि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी रोग यासारख्या समस्या देखील आणतो. हिवाळ्यात निरोगी राहण्यासाठी आपण काय खावे हे पोषण तज्ञांकडून जाणून घेऊया.
गाईचे तूप: गाईचे तूप सेवन केल्याने आपल्या अंतर्गत अवयवांना वंगण मिळते. गाईचे तूप सांधेदुखी, घसा खवखवणे, कोरडी त्वचा, बद्धकोष्ठता आणि इतर समस्यांसाठी फायदेशीर आहे. ते शरीराला पोषण आणि ऊर्जा प्रदान करते आणि स्मरणशक्ती देखील सुधारते. म्हणून, तुमच्या आहारात काही प्रमाणात गाईचे तूप समाविष्ट करा.
पालेभाज्या: पालक, मेथी, मोहरी आणि बथुआ हे खूप फायदेशीर हिरव्या भाज्या आहेत. या पालेभाज्या कॅल्शियम, लोह, बीटा-कॅरोटीन, पोटॅशियम आणि फायबर सारख्या पोषक तत्वांनी समृद्ध आहेत. त्यांचे सेवन केल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती सुधारते.
मसाले: लवंग, काळी मिरी, दालचिनी, आले, लसूण आणि हळद हे हिवाळ्यातील उत्कृष्ट मसाले आहेत आणि आराम देतात. आले रक्ताभिसरण सुधारते आणि घसा आणि फुफ्फुसांना आराम देते. आले हे एक नैसर्गिक दाहक-विरोधी आहे, जे संधिवात आणि स्नायूंशी संबंधित आजारांपासून आराम देते. लसूण धमन्यांमधील अडथळे, सायनस पोकळ्यांमधील श्लेष्मा, ब्रोन्कियल ट्यूब आणि फुफ्फुसातील प्लाक साफ करतो. हळद ही दाहक-विरोधी आणि अँटीहिस्टामाइन मानली जाते. छाती आणि घशातील संसर्ग, संधिवात आणि अल्झायमरसाठी देखील ते फायदेशीर आहे. मसाले शरीरात उष्णता निर्माण करतात आणि चयापचय सुधारतात.
आले: शरीरात ऊर्जा आणि उष्णता निर्माण करते. या उत्पादनाचे नियमित सेवन केल्याने सर्दी आणि सांधेदुखीपासून लक्षणीय आराम मिळतो.
फळे आणि सुकामेवा: हिवाळ्यात भरपूर ताजी फळे येतात. संत्री, पेरू आणि आवळा यांसारखी व्हिटॅमिन सी समृद्ध फळे अत्यंत फायदेशीर असतात. ती खाल्ल्याने सर्दी आणि खोकल्यापासून आराम मिळतो. स्ट्रॉबेरीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात. खजूर, अंजीर आणि जर्दाळूमध्ये बद्धकोष्ठता आणि कोरड्या श्लेष्मापासून मुक्तता मिळण्याची क्षमता असते.
मका बाजरी: हिवाळ्यात मका आणि बाजरी खाण्यामुळे उर्जा प्राप्त होते. हिवाळ्यातील हे धान्य दीर्घकाळ टिकणारी ऊर्जा देते. या धान्यांमध्ये ऊर्जा निर्माण करण्याची आणि रक्ताभिसरण सुधारण्याची क्षमता असते. त्यात मॅग्नेशियम आणि लोह भरपूर प्रमाणात असते, जे शरीराला पोषण आणि ऊर्जा प्रदान करते. त्याचे सेवन पचन देखील सुधारते. बाजरीचे सेवन खिचडीच्या स्वरूपात देखील करता येते.
मखाना: मखाना हा हिवाळ्यातील एक उत्तम नाश्ता आहे. त्यात कॅलरीज कमी असतात आणि अँटीऑक्सिडंट्स आणि ऊर्जा भरपूर असते. त्यात भरपूर पोटॅशियम असते. त्यात भरपूर पोटॅशियम असते. स्नायू आणि मज्जातंतूंच्या कार्याला आधार देते. मखानाचे नियमित सेवन केल्याने सर्दी आणि फ्लूचा धोका कमी होतो. ते एका पॅनमध्ये थोडे तूप घालून भाजून घ्या, काळी मिठ आणि काळे मीठ घाला. नंतर दररोज मूठभर मखानाचे बियाणे खा. मखानाची खीर देखील एक निरोगी मिष्टान्न आहे.
काळे तीळ: काळे तीळ हे पोषक तत्वांचे एक पॉवरहाऊस आहे. त्यात कॅल्शियम, जस्त आणि निरोगी चरबी असतात. ते त्वचेला मॉइश्चरायझेशन ठेवतात आणि चमक देतात. नियमित सेवनाने हाडे मजबूत होतात. त्यात असलेले तेल हिवाळ्यात त्वचेच्या कोरड्यापणापासून आपले संरक्षण करतात. ऊर्जा समृद्ध तीळ आपल्याला सक्रिय ठेवतात.
सूर्यप्रकाश शरीरासाठी आवश्यक आहे. ते केवळ उबदारपणा आणि आराम देत नाही तर ते व्हिटॅमिन डीचा नैसर्गिक स्रोत देखील आहे, जो शरीराला कॅल्शियम शोषण्यास मदत करतो. ते सांधेदुखी, गुडघेदुखी आणि पाठदुखीपासून आराम देते. व्हिटॅमिन डी स्मरणशक्ती आणि चांगला मूड वाढवते. त्याचे सेवन केल्याने अल्झायमर आणि डिमेंशिया टाळता येतो.