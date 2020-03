Corona देशभरातील महामार्गांवरील टोलनाके काही दिवसांसाठी बंद

देशभरात कोरोना व्हायरसने थैमान घातलेले असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण हिंदुस्थानात लॉकडाऊन लागू केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल नाके बंद करण्यात आले आहेत. रस्ते वाहतूक व महामार्ग वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही हे टोल रद्द केल्याचे जाहीर केले आहे.

In view of Covid-19, it has been ordered to temporarily suspend the collection of toll at all toll plaza across India. This will not only reduce inconvenience to the supply of emergency services but also save critical time. #IndiaFightsCorona

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) March 25, 2020