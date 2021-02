Toolkit – दिल्ली पोलिसांना धक्का, दिशा रवीला जामीन

टूलकिट प्रकरणात पर्यावरणवादी कार्यकर्ती दिशा रवीला जामीन मिळाला आहे. पटियाला हाऊस कोर्टाने (Patiala House Court) दिशा रवीला जामीन मंजूर केला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी दिशा रवीला 1 लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे.

Toolkit case: Session Court of Patiala House Court allows the bail plea of Disha Ravi; Additional Session Judge Dharmender Rana grants bail to her on furnishing a bail bond of Rs 100,000 with two surety in like amount.

— ANI (@ANI) February 23, 2021