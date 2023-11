ब्रेकिंग न्यूज – नवी दिल्ली- दरभंगा एक्सप्रेसला आग; अनेक बोगी जळून खाक

रेल्वे अपघातांची मालिका सुरुच असून आता नवी दिल्ली-दरभंगा एक्सप्रेसला आग लागल्याची घटना घडली आहे. नवी दिल्लीहून दरभंगाला जाणाऱ्या ट्रेन क्रमांक 02570 एक्सप्रेसला उत्तर प्रदेशातील सराय भोपत रेल्वे स्थानकाजवळ आग लागल्याची घटना घडली आहे. एस 1 कोचमध्ये धूर असल्याचे पाहून स्टेशन मास्टरने तात्काळ ट्रेन थांबवली. सर्व प्रवाशांना सुखरूप खाली उतरवण्यात आले. अद्याप कोणीतीही जिवीतहानी झाल्याचे वृत्त नाही. घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी तातडीने अग्निशमन दलाच्या गाड्या आणि बचावपथक पाठवण्यात आले आहे.

#WATCH | While train number 02570 Darbhanga Clone Special was passing through Sarai Bhopat Railway station in Uttar Pradesh, the station master immediately stopped the train after seeing smoke in the S1 coach. All passengers were disembarked safely. There are no injuries or… pic.twitter.com/U6LfewBsrx

— ANI (@ANI) November 15, 2023