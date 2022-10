दुसऱ्याला टोमणा मारण्यापूर्वी स्वतःच्या पक्षाकडे पाहा! ‘मोरबी’वरून तृणमूलची पंतप्रधानांवर टीका

गुजरातच्या मोरबी येथे झुलता पूल कोसळून झालेल्या भयंकर अपघातात 140हून अधिक जण मृत्युमुखी पडले. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठवली आहे. 2016च्या बंगाल येथील पूल दुर्घटनेनंतरचा मोदी यांचा व्हिडीओ व्हायरल करून त्यांनी ‘आधी स्वतःच्या पक्षाकडे पाहा, मग दुसऱ्याला टोमणा मारा’ अशी टीका केली आहे.

2016मध्ये पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी विवेकानंद मार्गावरील एक पूल कोसळून भीषण दुर्घटना झाली होती. त्या दुर्घटनेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम बंगालच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीका केली होती. ते म्हणाले होते की, इतका मोठा पूल कोसळला आणि हे लोक (सत्ताधारी) काय म्हणतात, तर ही देवाची करणी आहे. दीदी ही देवाची नाही तर भ्रष्टाचाराची करणी आहे. जर इथल्या नागरिकांना त्यांनी कोणता पक्ष निवडून दिला आहे याची जाणीव झाली तर ही नक्कीच देवाची करणी असेल. हा देवाचाच संदेश आहे की, आता फक्त पूल कोसळला आहे, उद्या बंगाल संपेल, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते.

त्याखेरीज त्यांनी ममता बॅनर्जी यांचा उल्लेख निर्लज्ज असा करत जे मृत्युमुखी पडले त्यांची आधी फिकीर करा. जर पूल उद्घाटनाची फीत कापायची असेल तर डाव्यांवर त्याच्या कोसळण्याचा ठपका ठेवू नका, असं देखील म्हटलं होतं. या भाषणाचा व्हिडीओ तृणमूल काँग्रेसचे नेते आणि राज्यसभेचे खासदार सुखेंदू शेखर रॉय यांनी शेअर केला आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी कोलकाता पूल दुर्घटनेनंतर ममता बॅनर्जी यांना टोमणेबाजी केली होती. मग आता मोरबी येथील नव्याने दुरुस्त केलेल्या पुलाच्या दुर्घटनेत मरण पावलेल्यांसाठी देखील थोडे अश्रू ढाळा, अशी टीका रॉय यांनी केली आहे. तसंच, विरोधी पक्षांनीही दुसऱ्यांना टोमणे मारण्यापूर्वी आधी स्वतःच्या पक्षाकडे पाहावं, असा घणाघात देखील विरोधी पक्षांनी केला आहे.

PM Modi Taunts Mamata Banerjee Over Kolkata Flyover Collapse https://t.co/KXKpDQuG9W via @YouTube.

Let there be a few drops of tears, Modiji, over the death of 132 persons in newly renovated bridge collapse in Gujarat yesterday.

— Sukhendu Sekhar Ray (@Sukhendusekhar) October 31, 2022