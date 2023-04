देशाच्या लेकींना भाजपच्या शिकाऱ्यांपासून संरक्षण का देत नाही? महुआ मोईत्रांचा पंतप्रधानांवर निशाणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मन की बात या कार्यक्रमाचा शंभरावा भाग रविवार 30 एप्रिल रोजी प्रसारित होत आहे. एकिकजे भाजप आणि सरकार या कार्यक्रमाची जोरदार तयारी करत असताना दुसरीकडे तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी पंतप्रधानांवर निशाणा साधला आहे. मोईत्रा यांनी राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाचे (डब्लूएफआय) अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरुद्ध सुरू असलेलं आंदोलन आणि अदानी प्रकरणावरून प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

महिला कुस्तीपटू लैंगिक शोषणप्रकरणी राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाचे (डब्लूएफआय) अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरुद्ध आठवड्याभरापासून कुस्तीपटूंनी जंतरमंतरवर आंदोलन सुरू केलं आहे. त्या संदर्भात मोईत्रा यांनी प्रश्न विचारणारं ट्वीट केलं आहे. ‘माननीय मोदीजी, आज मन की बातच्या 100वा भाग संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात प्रसारित होणार आहे. पण, कृपया आम्हाला सांगा की, देशाच्या खेळाडू लेकींना भाजपच्या शिकाऱ्यांपासून सरंक्षण का नाही मिळू शकत? अदानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या वेळेत सेबी तपास का पूर्ण करू शकत नाही? असं मोईत्रा यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

Dear Hon’ble Modiji- today is 100th episode of Mann ki Baat due to be telecast live even at UN HQ. Please do tell us:

1. Why India’s athlete betis can’t be protected from powerful BJP predators

2. Why SEBI can’t finish Adani invetigation in SC timeframe

Dhanyavad.

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) April 30, 2023