जगज्जेत्या हिंदुस्थानी महिला संघाकडून चषक परत घेणार…जाणून घ्या कारण…

सामना ऑनलाईन
|

हिंदुस्थानी महिला क्रिकेट संघाने पहिल्यांदाच विश्वचषक जिंकून इतिहास रचला. मात्र, ICC च्या नियमांमुळे जगज्जेत्या संघाला विश्वचषक ठेवता येणार नाही. हिंदुस्थानी महिला क्रिकेट संघाने विश्चषकाच्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा ५२ धावांनी पराभव केला. आता विश्चचषक दुबईतील आयसीसी मुख्यालयात सुरक्षित ठेवला जाणार आहे, तर विजेत्या हिंदुस्थानी संघाला विश्चचषकाची प्रतिकृती देण्यात येणार आहे.

हिंदुस्थानी महिला क्रिकेट संघाने रविवारी विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करत प्रथमच एकदिवसीय सामन्यातील विश्वचषक विजेतेपद जिंकले. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने दक्षिण आफ्रिकेचा ५२ धावांनी पराभव केला. या ऐतिहासिक विजयानंतर, हिंदुस्थानी संघाचे ट्रॉफीसह आनंद साजरा करतानाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. मात्र, आता हा चषक हिंदुस्थानी संघाकडून परत घेतला जाणार आहे. यामागे आयसीसीचा एक खास नियम आहे.

आयसीसीने सुमारे २६ वर्षांपूर्वी एक नियम लागू केला होता. त्यानुसार विजेत्या संघाला फक्त फोटोशूट आणि विजय परेडसाठी चषक दिला जातो. त्यानंतर तो चशक परत घेत आयसीसीच्या दुबई मुख्यालयात ठेवला जातो. विजेत्या संघाला नंतर एक प्रतिकृती ट्रॉफी दिली जाते, जी अगदी मूळ चषकासारखीच असते. हा नियम ट्रॉफी चोरीला जाण्यापासून किंवा नुकसान होण्यापासून वाचवण्यासाठी करण्यात आला आहे.

महिला विश्वचषक २०२५ चषकाचे वजन सुमारे ११ किलो आहे आणि तो सुमारे ६० सेमी उंच आहे. तो सोने आणि चांदीपासून बनवण्यात आला आहे. या चषकाचे तीन चांदीचे स्तंभ स्टंप आणि बेल्सच्या आकाराचे आहेत, तर त्याचा वरचा भाग सोन्याचा ग्लोब आहे. सर्व विजेत्या संघांची नावे त्यावर कोरलेली आहेत. यंदा हिंदुस्थानचे नाव प्रथमच या ट्रॉफीमध्ये समाविष्ट केले आहे. आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या १३ महिला विश्वचषक स्पर्धांमध्ये ऑस्ट्रेलियाने सात वेळा, इंग्लंडने चार वेळा आणि न्यूझीलंड आणि हिंदुस्थानने प्रत्येकी एकदा विजेतेपद जिंकले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हरमनप्रीत कौरला मिळाली मोठी ऑफर; एका मोठ्या कंपनीची झाली ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर

चित्र खूप भयानक आहे, आधीच अस्मानी संकटाने कंबरडं मोडलंय त्यात… प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्याचा संताप

अॅड. असीम सरोदे यांची सनद रद्द ! न्यायव्यवस्था, विधानसभा अध्यक्षांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा ठपका

आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवरील कॅनडाच्या निर्बंधांचा हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना फटका; 74 टक्के अर्ज नाकारले

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 4 नोव्हेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

सदोष मतदार यादीवर निवडणुका नको! उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाला ठणकावले

शेतकरी कर्जमाफीसाठी 30 जूनचा मुहूर्त कोणत्या पंचांगातून काढला? उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल

एसआयआरच्या माध्यमातून मतदारांची नावे हटवण्याचे षड्यंत्र, तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचा केंद्रीय निवडणूक आयोगावर आरोप

अतिवृष्टीग्रस्त भागाच्या पाहणीसाठी केंद्रीय पथक, नऊ अधिकाऱ्यांचे पथक आज करणार पाहणी