ट्रम्प यांची पाच दिवसांची युद्धविश्रांती; इराणशी चर्चा पूर्ण होण्यासाठी साधारण आठवडाभर लागेल, तोपर्यंत इराणच्या प्रकल्पांवर हल्ले नाही

इराण विरुद्ध सुरू असलेले युद्ध पाच दिवसांसाठी थांबवण्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज केली. इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर व इंधन साठय़ांवर पुढचे पाच दिवस कसलेही हल्ले केले जाणार नाहीत,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.

तब्बल 23 दिवसांपासून इराण विरुद्ध अमेरिका-इस्रायल युद्ध सुरू आहे. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर तुफान हवाई हल्ले सुरू आहेत. मात्र, युद्धातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही. नेतृत्वाची एक फळी गारद झाल्यानंतरही इराण निकराने झुंज देत आहे. तेल व गॅसचा शस्त्रासारखा वापर करून इराणने अमेरिकेसह जगाच्या तोंडाला फेस आणला आहे. त्यामुळे अमेरिका व इस्रायलवर जगभरातून दबाव वाढला आहे. त्यामुळे गोंधळलेल्या ट्रम्प यांनी आज अचानक एकतर्फी युद्धविश्रांतीची घोषणा केली.

