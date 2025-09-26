डोनाल्ड ट्रम्प यांची एक घोषणा अन् शेअर बाजार गडगडला; फार्मा सेक्टरमध्ये मोठी घसरण

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानवर 50 टक्के टॅरिफ लादल्याने देशातील शेअर बाजार प्रचंड दाबावाखाली आहेत. परदेश संस्था, गुतंवणूकदार ( FII) सातत्याने मोठ्या प्रमाणात विक्री करत असल्याने बाजारात मोठी घसरण होत आहे. आठवड्याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी शुक्रवारीही बाजाारात घसरण सुरूच आहे. त्यातच आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी औषधांवर 100 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आणि हिंदुस्थानी बाजारातील घसरण आणखी तीव्र झाली. ट्रम्प यांच्या घोषणेमुळे फारमा सेक्टर कोसळले असून अनेक औषध कंपन्यांचे शेअरमध्ये मोठी घसरण दिसून आली.
ट्रम्प यांनी औषधांवर १००% कर लादला आहे, त्याचा परिणाम शुक्रवारी शेअर बाजारावर दिसून येत आहे. अनेक भारतीय औषध कंपन्यांचे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात घसरले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा औषधांसह अनेक क्षेत्रांवर कर जाहीर केले. औषधांवरील १००% कर जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे दबावात असणाऱ्या शेअर बाजारातील घसरण अधिक तीव्र झाली. मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स ४१२.६७ अंकांनी घसरून ८०,७४७.०१ वर पोहोचला आणि निफ्टी ११५ अंकांनी घसरून २४,७७६ वर पोहोचला. अमेरिकेत गुंतवणूक असलेले फार्मा शेअर्स आज घसरले.
ट्रम्पच्या टॅरिफ घोषणेनंतर अरविंदो, लुपिन, डीआरएल, सन आणि बायोकॉनसह पाच भारतीय फार्मा शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. अरविंदो फार्मा १.९१ टक्क्यांनी घसरून १,०७६ वर पोहोचला. लुपिनचे शेअर्स जवळजवळ ३ टक्क्यांनी घसरून १,९१८.६० वर पोहोचला. सन फार्माचे शेअर्स ३.८ टक्क्यांनी घसरून १,५८० वर पोहोचला. सिप्लाचे शेअर्स २ टक्क्यांनी घसरले. स्ट्राइड्स फार्मा सायन्स ६%, नॅटको फार्मा ५%, बायोकॉन ४%, ग्लेनफार्मा ३.७%, डिव्हिलॅब ३%, आयपीसीए लॅब्स २.५% आणि झायडस लाईफ २% घसरले. मॅनकाइंड फार्मा देखील ३.३०% घसरला.
बीएसईच्या टॉप ३० स्टॉकमध्ये सन फार्माच्या शेअरमध्ये ३.८% ची सर्वात मोठी घसरण झाली. त्यानंतर, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा आणि एशियन पेंट्ससह २५ स्टॉक २% पर्यंत घसरले. उर्वरित ५ स्टॉक वाढत आहेत. टॅरिफ घोषणेनंतर औषधनिर्माण क्षेत्रात शुक्रवारी सर्वात जास्त दबाव अनुभवत आहे. या क्षेत्राची किंमत १.८०% ने घसरली आहे. शिवाय, H-1B व्हिसा निर्बंधांमुळे, आयटी क्षेत्र १.३०% ने घसरत आहे आणि आरोग्य सेवा क्षेत्र १.५०% ने घसरत आहे.
३,०७३ बीएसई समभागांपैकी ८६४ वर व्यवहार करत आहेत, तर २,०६२ कमी व्यवहार करत आहेत. १४७ समभाग कोणतेही काम करत नाहीत. ७६ समभाग वरच्या सर्किटमध्ये आहेत आणि ६५ खालच्या सर्किटमध्ये आहेत. ८८ समभाग ५२ आठवड्यांच्या नीचांकी पातळीवर व्यवहार करत आहेत. या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. बीएसई बाजार भांडवल आज ४५४ लाख कोटींवर पोहोचले आहे, जे काल ४५७ लाख कोटी होते. याचा अर्थ गुंतवणूकदारांना अंदाजे ३ लाख कोटींचे नुकसान झाले आहे.