लग्नाच्या अवघ्या 4.5 महिन्यात स्वरा भास्कर आई बनली ?

अभिनेत्री स्वरा भास्कर हिने फेब्रुवारी 2023 मध्ये लग्न केलं होतं. समाजवादी पक्षाचा नेता असलेल्या फहद अहमद याच्याशी तिने लग्न केलं होतं. या लग्नामुळे स्वरा भास्कर बरीच चर्चेत आली होती आणि तिला बरंच ट्रोलही करण्यात आलं होतं. स्वरा भास्कर पुन्हा एकदा चर्चेत आली असून लग्नाच्या अवघ्या 4.5 महिन्यात ती आई झाली असल्याचा दावा केला जात आहे. न्यूज 24 या हिंदी वृत्तवाहिनीने एक कथित ट्विट केलं असून यामध्ये स्वराने लग्नाच्या 4.5 महिन्यात बाळाला जन्म दिल्याचा दावा करण्यात आल्याचं म्हटलं होतं. अयोध्येचे महंत राजू दास यांच्या ट्विटमुळे आणखीनच धुरळा उडाला आहे. यात महंत राजू दास यांनी म्हटलंय की, स्वरा भास्करने लग्नाच्या 4.5 महिन्यातच बाळाला जन्म देऊन वेळेपूर्वी काम करणाऱ्या गडकरींना आरसा दाखवलाय.

ज्या ट्विटचा आधार घेऊन स्वरा भास्कर ही आई झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे ते ट्विट खोटं असल्याचं न्यूज 24 या वृत्तवाहिनीने म्हटलं आहे. आम्ही असं कोणतंही ट्विट केलं नसल्याचं या वाहिनीने त्यांच्या ट्विटर हँडलवरून जाहीर केलं आहे.

स्वरा भास्कर ही आई बनली नसून ही बातमी खोटी आहे हे कळेपर्यंत स्वरा भास्कर हा शब्द ट्विटरवर ट्रेंडीगमध्ये आला होता. ही बातमी खोटी असल्याचं कळाल्यानंतर महंत राजू दास यांचा ट्विटर वापरणाऱ्यांनी कडक शब्दात निषेध नोंदवला आहे.

आप ईश्वर के ध्यान लगाइए । स्वरा भास्कर की गर्भ अवस्था के बारे में चिंता ना करे । यह आपको शोभा नही देता ।

