मालिकेच्या सेटवरील कर्मचाऱ्याचा कोरोनाने मृत्यू, इतरांनाही झाली लागण

लॉकडाऊनमध्ये तीन महिने काम बंद राहिल्यानंतर जून महिन्यात मालिकांच्या चित्रीकरणाला सुरूवात झाली. शूटींगच्या वेळी पुरेपुर काळजी घेऊन शूट करण्याचे आदेशही निर्मात्यांना दिले होते. सगळीकडे काळजी घेत शूटींग सुरू असतानाही भाकरवडी या मालिकेच्या सेटवर एक वाईट घटना घडली. या मालिकेच्या सेटवरील एका क्रू मेंबरचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे. अब्दुल असे त्या कर्मचाऱ्याचे नाव असून ते सेटवर टेलरचे काम करायचे. त्यांच्यासोबत असणाऱ्या इतरही काही कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे.

’11 जुलैला अब्दुलला अशक्तपणा जाणवू लागला. त्यानंतर डॉक्टरांनी त्याला सर्दी व अशक्तपणावर औषध दिले. 12 जुलैला तो कामावर आळा. पण त्या दिवशीही तो बरं वाटत नसल्याने लवकर गेला. आमच्या प्रोडक्शन हाऊसचा नियम आहे की आम्ही आमच्या कर्मचाऱ्यांसोबत संपर्कात राहतो. त्याच्यासोबत आम्ही संपर्कात होतो. 20 जुलैला तो कोरोनाची चाचणी करायला गेल्याचेही त्याने सांगितले. 21 जुलैला आम्ही त्याला फोन केला तर आधी बराच वेळ कुणी उचलला नाही. नंतर समजले की अब्दुलचे निधन झाले आहे. ते ऐकून आम्हाला सर्वांना धक्का बसला. त्यानंतर मी माझ्या सर्व स्टाफची कोरोना चाचणी केली. त्यातील काही जण पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यांच्यावर चांगल्या डॉक्टरांकडून उपचार देखील सुरू आहेत’, असे निर्माते जेडी मजेठीया यांनी सांगितले. या मालिकेत प्रसिद्ध अभिनेता देवेन भोजानी मुख्य भुमिकेत आहे.

100 Days! Last I’d entered my house on 17th March after ‘Pack-up’ of my shoot. Today came out .. as I resume shoot i.e. exactly on 100th day. Pata nahi apne baare mein unnecessarily ‘What an Achievement!’ wali feeling feeling as rahi hai.. hehe.. pic.twitter.com/21mzt5J91s

— DEVEN BHOJANI (@Deven_Bhojani) June 25, 2020