पेरलेल्या बियाण्यासह स्वप्नही वाहून गेले, एकाच दिवशी दोन शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले!

सामना ऑनलाईन
|

गरिबीमुळे आधीच कर्ज काढून कसेबसे पेरलेले बियाणेही अतिवृष्टीत वाहून गेल्यामुळे स्वप्नभंग झालेल्या दोन शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्याच्या हृदयद्रावक घटना सोलापूरच्या बार्शी तालुक्यात घडल्या आहेत. शरद गंभीर आणि काशीनाथ गवसाने अशी या शेतकऱयांची नावे आहेत. यामुळे हळहळ व्यक्त होत आहे.

सोलापूर जिल्ह्यामध्ये मागील काही दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू असल्यामुळे शेतकऱयांवर अस्मानी संकटच ओढवले आहे. दरम्यान, आत्महत्यांमुळे घरातील कर्ता माणूसच गेल्याने संबंधित कुटुंबीयांवर उपासमारीचे संकट ओढावले आहे. त्यामुळे शासनाने मृतांच्या कुटुंबीयांना तातडीने सर्व प्रकारची मदत करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

…आणि गळफास घेऊन जीवन संपवले

 कारी गावातील शरद गंभीर (45) यांनी कर्ज काढून साडेतीन एकर जमिनीत लिंबाची बाग केली, मात्र अतिवृष्टीमुळे ही बाग नष्ट झाली. त्यांच्या डोक्यावरील एकूण दहा लाखांचे कर्ज फेडणार कसे या चिंतेमधून त्यांनी दावणीने गळफास घेतला.

 दहिटणे गावातील काशीनाथ गवसाने (58) या अल्पभूधारक शेतकऱयाने दीड एकर जागेत कोरडवाहू शेती केली होती, मात्र अतिवृष्टीने सर्व पीक नष्ट झाले. त्यामुळे कर्जफेड करणार कशी या विवंचनेत झाडाला गळफास घेऊन त्यांनी जीवन संपवले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Sonam-Wangchuk-ladakh

लडाखमध्ये मोदी सरकारची दमनशाही, सोनम वांगचुक यांना अटक

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आणखी एक झटका, औषधांवर 100 टक्के टॅरिफ; 1 ऑक्टोबरपासून नवा टॅक्स लादणार…

मराठवाड्याचे पार वाटोळे झाले! खायला अन्न नाही, हाताला काम नाही, पोट कसे भरायचे शेतकऱयांच्या डोळय़ात अश्रू

ट्रम्प म्हणाले… शाहबाज महान नेते! व्हाइट हाऊसमध्ये शरीफ-मुनीर यांना पायघड्या

पंतप्रधान मोदी मुख्यमंत्र्यांना म्हणाले, प्रस्ताव येऊ द्या मग मदत करू

नापासांच्या ढकलपट्टीने शिक्षणाचा दर्जा कसा राहणार, सरकारच्या अध्यादेशावर हायकोर्टाची नाराजी

मुंबईचा वैभवशाली इतिहास मिळणार आता एका क्लिकवर, डिजिटल लायब्ररी करण्याच्या कामाला सुरुवात; छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयाचा उपक्रम

कर्जमाफीसाठी शिवसैनिकांचा गनिमी कावा, शेतकऱ्यांसह ‘डीपीसी’च्या बैठकीत घुसले; बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालय घोषणांनी दणाणले

आजपासून कोकण, विदर्भ, मराठवाडय़ात अतिमुसळधार, मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याचा इशारा; मुंबईलाही ‘ऑरेंज अलर्ट’