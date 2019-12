पुण्यात लष्करी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात भीषण दुर्घटना, 2 जवानांचा मृत्यू, 9 जखमी

दापोडी येथील लष्कराच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात पूल उभारणी सरावादरम्यान झालेल्या अपघातात 2 जवानांचा मृत्यू झाला, तर 9 जवान जखमी झाले आहेत. जखमी जवानांना उपचारासाठी खडकी येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जखमींपैकी दोघांची प्रकृति चिंताजनक आहे.

दापोडी येथील लष्कराचे अभियांत्रिकी महाविद्यालय हे लष्काराच्या प्रशिक्षणासाठी देशातलं हे सर्वात महत्वाचे विद्यालय आहे. युद्ध काळात आणीबाणीच्या परिस्थितीत पूल बनवणे, लष्काराला मार्ग तयार करून देणे अशी अत्यंत महत्वाची कामे या जवानांना करावी लागतात. गुरुवारी सकाळी देखील संस्पेशन ब्रिज बनविण्याचा सराव सुरू होता. त्यात सर्व जवान व्यस्त होते. त्याचवेळी एका बाजूला उभा केलेला टॉवर कोसळला आणि त्याखाली दबून दोन जवानांचा मृत्यू झाला आणि पाच जण गंभीर जखमी झाले. सकाळी साडे अकराच्या सुमारास हा अपघात झाला.

मृत झालेल्या जवानांमध्ये भिवा खंडू वाघमोडे (वय 28 – पोस्ट नायक) मूळचा दौंडचा राहणारा आणि संजीवन पीके (वय 29 – पोस्ट हवालदार) मूळ राहणार केरळ यांचा समावेश आहे अशी माहिती पोलिसांनी दिली. 9 जखमींपैकी डीसी शर्मा आणि सोनू कुमार अशा दोन शिपाईंची नावे असून यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. खडकी हॉस्पिटलमध्ये दोघांवर तर कमांड हॉस्पिटलमध्ये तिघांवर उपचार सुरू आहेत.

Two Indian Army soldiers have lost their lives at College of Military Engineering, Pune during bridging exercise. 5 personnel injured; More details awaited pic.twitter.com/74ZZC1vu4f

