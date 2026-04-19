गुरुद्वारातून बाहेर पडणाऱ्या दोन शिखांची गोळ्या घालून हत्या, इटलीतील संतापजनक घटना

इटलीतील बर्गामो प्रांतातील कोवो येथे एका गुरुद्वारात बैसाखीचा सण साजरा करून बाहेर पडणाऱ्या दोन शिखांची गोळ्या घालून निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. ही धक्कादायक घटना शुक्रवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली असून या घटनेमुळे इटलीतील हिंदुस्थानी नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
कोवो येथील औद्योगिक भागात असलेल्या गुरुद्वारा माता साहिब कौर जी येथे बैसाखीनिमित्त विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. हा कार्यक्रम आटोपून पूजास्थळ म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या गोदामातून हे दोन शिख बाहेर पडत होते. ते गुरुद्वारासमोरील चौकात आले असता, अज्ञात हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर अंदाधुंद गोळीबार केला. या हल्ल्यात दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला. ‘ला सिसिलिया’ या स्थानिक वृत्तपत्राने याबाबत वृत्त दिले आहे.
दरम्यान या गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्यांची ओळख पटली असून, रागिंदर सिंग (48) आणि गुरमित सिंग (48) अशी त्यांची नावे आहेत. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून हल्लेखोरांचा शोध सुरू केला आहे. बेसाखीच्या पवित्र सणादिवशीच दोन शिखांची हत्या झाल्याने हळहळ व्यक्त केली जात आहे. पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून या हत्येमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.