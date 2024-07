छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांकडून IED स्फोट; दोन जवान शहीद, चार जखमी

छत्तीसगडमधील बिजापूर जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी घडवून आणलेल्या IED च्या स्फोटात दोन जवान शहीद झाले आहेत. तर चार जवान जखमी झाले असून, त्यांच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. पुढील उपचारासाठी जखमी जवानांना रायपूर येथे नेण्याची तयारी सुरु आहे. नक्षलविरोधी मोहिमेहून परतत असतानाच ताररेम पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मंडीमार्काच्या जंगलात काल रात्री हा पाईप स्फोट झाला.

Chhattisgarh | Two security personnel have lost their lives, four injured in IED blast triggered by naxals in Bijapur district, confirms Bastar Police.

The security personnel who were part of an anti-naxal operation in the district were returning from the search operation when…

— ANI (@ANI) July 18, 2024