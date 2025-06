RCB च्या विजयोत्सवाला गालबोट, चिन्नास्वामी स्टेडियमवर चेंगराचेंगरी, चौघांचा मृत्यू

आयपीएल 18 चे विजेतपद जिंकल्यानंतर रॉयल चॅलेजर्स ऑफ बंगळुरूसाठी कर्नाटक सरकारने सत्कार सोहळ्याचे आयोजन चिन्नास्वामी स्टेडियमवर केले होते. या स्टेडियममध्ये RCB च्या चाहत्यांनी मोठी गर्दी केली होती. यावेळी चेंगराचेंगरी झाल्याचे देखील वृत्त असून त्यात एका लहान मुलासह दोघांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. अद्याप याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. या दुर्घटनेत तीन

VIDEO | Child faints outside Bengaluru’s Chinnaswamy Stadium as a massive crowd gathers to celebrate Royal Challengers Bengaluru’s IPL 2025 victory.

