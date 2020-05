पुलवामात मोठी चकमक, हिजबुलच्या टॉपच्या कमांडरचा खात्मा

जम्मू कश्मीरमधील पुलवामा जिल्ह्यातील अवंतीपोरा येथे दहशतवादी व जवानांमध्ये झालेल्या चकमकीत हिजबूल मुजाहिद्दीनच्या टॉपच्या कमांडरसह दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे. मंगळवारी रात्रीपासून या भागात चकमक सुरू आहे. रियाझ नायकू असे त्या कमांडरचे नाव असल्याचे समजते.

Jammu & Kashmir: Two terrorists have been eliminated in the ongoing encounter in Sharshali Khrew area of Awantipora. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/HbM7cPhiJo

— ANI (@ANI) May 6, 2020