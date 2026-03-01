Israel Iran War – आखाती देशातील तणाव वाढला; UAE मधील शाळा, महाविद्यालये 3 दिवसांसाठी बंद

इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या प्रादेशिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त अरब अमिरातीने खबरदारीचा उपाय म्हणून २ मार्च ते ४ मार्च २०२६ पर्यंत सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी शाळा आणि विद्यापीठे बंद करत ऑनलाइन वर्ग घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) मधील सध्याच्या प्रादेशिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, खबरदारीचा उपाय म्हणून शाळा आणि विद्यापीठे तात्पुरती बंद करत ऑनलाइन वर्ग घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आखाती देशातील वाढत्या तणाव आणि सुरक्षा परिस्थिती लक्षात घेऊन विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या सुरक्षिततेचे रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षण मंत्रालय (यूएई) आणि उच्च शिक्षण आणि वैज्ञानिक संशोधन मंत्रालय (यूएई) यांनी जाहीर केले आहे की सोमवार, २ मार्च २०२६ ते बुधवार, ४ मार्च २०२६ पर्यंत, देशभरातील सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी शाळा आणि विद्यापीठांमध्ये दूरस्थ शिक्षणाद्वारे (ऑनलाइन) शिक्षण दिले जाईल. ही व्यवस्था विद्यार्थी, शिक्षक आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू असेल.
सरकारने म्हटले आहे की हे पाऊल पूर्णपणे सावधगिरीचे आहे, कोणत्याही अनपेक्षित परिस्थितीत विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आणि शिक्षणात व्यत्यय येऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, संपूर्ण आठवड्यात परिस्थितीचे सतत मूल्यांकन केले जाईल. जर परिस्थिती सामान्य राहिली तर वर्ग ऑफलाइन पुन्हा सुरू होऊ शकतात, परंतु जर तणाव किंवा जोखीम वाढली तर ऑनलाइन शिक्षणाचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. अशाप्रकारे, कोणत्याही संभाव्य जोखीम कमी करण्यासाठी, यूएई सरकारने सुरक्षा आणि शिक्षण दोन्ही संतुलित करून हा तात्पुरता निर्णय घेतला आहे.