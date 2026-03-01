Israel Iran War – आखाती देशातील तणाव वाढला; UAE मधील शाळा, महाविद्यालये 3 दिवसांसाठी बंद

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या प्रादेशिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त अरब अमिरातीने खबरदारीचा उपाय म्हणून २ मार्च ते ४ मार्च २०२६ पर्यंत सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी शाळा आणि विद्यापीठे बंद करत ऑनलाइन वर्ग घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) मधील सध्याच्या प्रादेशिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, खबरदारीचा उपाय म्हणून शाळा आणि विद्यापीठे तात्पुरती बंद करत ऑनलाइन वर्ग घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आखाती देशातील वाढत्या तणाव आणि सुरक्षा परिस्थिती लक्षात घेऊन विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या सुरक्षिततेचे रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षण मंत्रालय (यूएई) आणि उच्च शिक्षण आणि वैज्ञानिक संशोधन मंत्रालय (यूएई) यांनी जाहीर केले आहे की सोमवार, २ मार्च २०२६ ते बुधवार, ४ मार्च २०२६ पर्यंत, देशभरातील सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी शाळा आणि विद्यापीठांमध्ये दूरस्थ शिक्षणाद्वारे (ऑनलाइन) शिक्षण दिले जाईल. ही व्यवस्था विद्यार्थी, शिक्षक आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू असेल.

सरकारने म्हटले आहे की हे पाऊल पूर्णपणे सावधगिरीचे आहे, कोणत्याही अनपेक्षित परिस्थितीत विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आणि शिक्षणात व्यत्यय येऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, संपूर्ण आठवड्यात परिस्थितीचे सतत मूल्यांकन केले जाईल. जर परिस्थिती सामान्य राहिली तर वर्ग ऑफलाइन पुन्हा सुरू होऊ शकतात, परंतु जर तणाव किंवा जोखीम वाढली तर ऑनलाइन शिक्षणाचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. अशाप्रकारे, कोणत्याही संभाव्य जोखीम कमी करण्यासाठी, यूएई सरकारने सुरक्षा आणि शिक्षण दोन्ही संतुलित करून हा तात्पुरता निर्णय घेतला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

९ कोटींचे कर्ज प्रकरण ही केवळ इगोची लढाई; चेक बाऊन्स प्रकरणी राजपाल यादव काय म्हणाला?

पंतप्रधान मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणामुळे देशाला मोठी किंमत मोजावी लागत आहे, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांची टीका

Israel Iran War – खामेनी यांच्या मृत्युनंतर अलीरेझा अराफी यांची इराणने ‘सर्वोच्च नेते’ म्हणून नियुक्ती

पंतप्रधान मोदी हे भ्रष्ट नेते, भाजपचा काऊंटडाऊन सुरू; जंतर-मंतरवरून अरविंद केजरीवाल यांचा घणाघात

Iran Israel Conflict – हिंदुस्थानात अडकलेल्या परदेशी नागरिकांना दिलासा, व्हिसा मुदतवाढीसाठी अ‍ॅडव्हायजरी जारी

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्यावरील आरोप म्हणजे कट, सनातनला बदनाम करण्याचा शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती यांची टीका

Israel Iran War -इराण-इस्रायल युद्धाचा शहापूरच्या पर्यटकांना फटका; 23 नागरिक दुबईत अडकले

Israel Iran War – पाकिस्तानची गोची, असीम मुनीर दुहेरी संकटात; सौदीसोबत झालेल्या कराराचे पालन करणार?

खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर पाकिस्तानात उद्रेक; अमेरिकन दूतावासावर हल्ला, गोळीबारात 12 आंदोलकांचा मृत्यू