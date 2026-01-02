Photo – उद्धव ठाकरे यांचे मुंबईतील उमेदवारांना मार्गदर्शन

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज शिवसेना भवन येथे शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या मुंबईतील सर्व उमेदवारांना मार्गदर्शन केले. मुंबईतला मराठी माणसाचा आवाज बुलंद करण्यासाठी, सामान्य मुंबईकर आणि मुंबईच्या विकासासाठी आपण मैदानात उतरलो असून आपला वचननामा सर्व मुंबईकरांपर्यंत पोहचवून तुमचा विजय पक्का कराल असा विश्वास उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला. यावेळी युवासेनाप्रमुख शिवसेना नेते आमदार आदित्य ठाकरे, मनसे नेते अमित ठाकरे, शिवसेना नेते खासदार अरविंद सावंत, शिवसेना नेते सचिव खासदार अनिल देसाई, शिवसेना नेते आमदार ॲड. अनिल परब तसेच इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

