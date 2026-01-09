होय, आम्ही सत्तेसाठी एकत्र आलोय आणि ती सत्ता आम्हाला तुमच्या विकासासाठी, भविष्यासाठी राबवायची आहे – उद्धव ठाकरे

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे यांची नाशिकमध्ये झंझावात सभा पार पडली. या सभेला शिवसैनिकांनी व मनसैनिकांन तुफान गर्दी केली होती. यावेळी बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी भाजप व गद्दारांची चांगलीच सालटी काढली.
”गेल्या दोन वर्षात नाशिकमधली ही माझी चौथी सभा. पण आज जास्त आनंद होतोय कारण आजच्या सभेत माझा भाऊ व मनसेचा अध्यक्ष राज माझ्यासोबत आहे. राज ठाकरेंनी त्यांच्या भाषणात नाशिकमध्ये केलेली कामं सांगितली व मुंबईत शिवसेनेनी केलेली काम तर तुम्ही बघितली आहेत. त्यामुळे विचार करा जर हे दोन भाऊ एकत्र आले तर काय होईल. सगळीकडे समस्या त्याच आहेत. महाराष्ट्रात कुठल्याही शहरात गेलं तरी समस्या त्याच आहेत. मग या भाजपवाल्यांनी गेल्या दहा वर्षात काय केलं”, असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला.
यावेळी त्यांनी भाजपच्या दोन्ही भाऊ सत्तेसाठी एकत्र आल्याच्या आरोपाला देखील जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. ”होय आम्ही सत्तेसाठी एकत्र आलोय मग तुम्ही सर्व काय लपंडाव खेळायला एकत्र आला आहात का? हो आम्ही सत्तेसाठी एकत्र आलोय आणि ती सत्ता आम्हाला तुमच्या विकासासाठी, भविष्यासाठी, भवितव्यासाठी राबवायची आहे”, असे उद्धव ठाकरे यांनी ठणकावून सांगितले.
मुलाखतकार एक प्रश्न नेहमी आम्हाला विचारतात की ही तुमच्या अस्तित्वाची लढाई आहे का? मला त्यांना सांगायचं आहे की, आमच्या अस्तित्वाची चिंता तुम्ही करू नका. अनेक निवडणूकांमध्ये आम्ही पराभव पचवला आहे. विजय फार थोडा नशिबी आला. त्यामुळे इतके पराभव पचवूनही आम्ही पाय रोवून उभे आहोत. त्यामुळे आमच्या भविष्याची चिंता तुम्ही करू नका, असेही उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
”भाजपचं हिंदुत्व खरं आहे की चुनावी हिंदुत्व आहे. भाजपने राम मंदिर केलं म्हणून डंका पिटला. पण तेच प्रभू रामचंद्र जिथे तपश्चर्येला बसले त्या तपोवनातील झाडं आता ते कापणार आहेत. तिथली झाडं कापली तर भविष्यात लोकांना काय दाखवणार? प्रभू रामंचद्र तपश्चर्येला कुठे बसले होते विचारल्यावर काय दाखवणार? नमो भवन का? की शासकीय विश्रामगृहात प्रभू रामचंद्र राहिले असं सांगणार, यांना सगळ्याचा संपूर्ण सत्यानाश करायचा आहे. सगळे अंधभक्त झाले आहेत. तुमच्यावर धर्माची एक अशी मोहिनी टाकायची आणि तुम्हाला स्वप्नात गुंगवून टाकायचं असं सुरू आहे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.