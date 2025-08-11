आमची लढाई निवडणूक आयोगाशी! सरकार व भाजप त्यांचा बचाव का करतेय? उद्धव ठाकरे यांचा खरमरीत सवाल

सामना ऑनलाईन
|

निवडणूक आयोगाच्या ‘मत चोरी’ विरोधात सोमवारी विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी संसद भवनापासून निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयापर्यंत मोर्चा काढला. या मोर्चाला अडवून दिल्ली पोलिसांनी राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, संजय राऊत यांना ताब्यात घेतले. त्याबाबत बोलताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोग व भाजप वर सडकून टीका केली. आमची लढाई निवडणूक आयोगाशी! सरकार व भाजप त्यांचा बचाव का करतेय? असा खरमरीत सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला.

आज दादरच्या शिवतीर्थावर महायुतीच्या भ्रष्टाचारी मंत्र्यांविरोधात शिवसेनेने आंदोलन केले. यावेळी उद्धव ठाकरे उपस्थित होते. या आंदोलनानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत दिल्ली व महाराष्ट्रातील घडामोडींवरून राज्य व केंद्र सरकारला धारेवर धरलं.

”आज शिवसैनिकांनी राज्य भरात या सरकारमधील भ्रष्ट मंत्र्याविरोधात आंदोलन केले. त्या मंत्र्यांविरोधात विधीमंडळात, अधिवेशनात पुराव्यानिशी आम्ही त्यांच्या भ्रष्टाचाराची पोलखोल केली. मुख्यमंत्र्यांना पुरावे दिले, राज्यपालांना भेटून निवेदन दिले. पण कुणी दाद द्यायला तयार नाही. भ्रष्टाचार ही या सरकारची अपरिहार्यता झाली आहे. जो कुणी भ्रष्टाचारी असेल त्याला सोबत घ्यायचं व भ्रष्टाचाऱ्यांना मुक्त रान द्यायचं हा एककलमी कार्यक्रम या सरकारचं झालं आहे का ? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला.

”आज दिल्लीत देखील निवडणूक आयोगाविरोधात इंड़िया आघाडी रस्त्यावर उतरली. सर्व विरोधी पक्षाच्या खासदारांना पकडून बाजूला नेण्यात आलं, अटक केली. सरकारने केलेली ही कृती म्हणजे आपल्या देशाच्या लोकशाहीला लागलेला एक बट्टा आहे. ही लढाई निवडणूक आयोगाबरोबर आहे. त्याच्यात भाजप व सरकार का पडतंय ते उघड झालं आहे. आमची लढाई निवडणूक आयोगाशी आहे, त्यांच्या बचावासाठी सरकार व भाजप का येतोय? या प्रश्नातच त्याचं उत्तर आहे”, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

बिहारमध्ये वगळलेल्या मतदारांची यादी प्रसिद्ध करण्यास नकार, निवडणूक आयोग कुणासाठी लपवत आहे माहिती? – रोहित पवार

राज्यात भाजपा महायुतीचे लुटेरे सरकार, 40 टक्क्यांनी वसुली सुरू – विजय वडेट्टीवार

तरच निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता कायम राहिल, खासदार शशी थरूर यांचे मत

पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर खासदार संजय राऊत यांचे सूचक ट्विट

हुकूमशाहीच्या विरुद्ध संपूर्ण हिंदुस्थान उभा राहिल्याशिवाय राहणार नाही, उद्धव ठाकरे यांचे फटकारे

निवडणूक आयोगाला नेमकी कसली भीती वाटत आहे? मल्लिकार्जून खरगे यांचा संतप्त सवाल

सरकार डरपोक है, कायर है, कायर है, ये सरकार कायर है! प्रियांका गांधींच्या घोषणांनी परिसर दणाणला

मतचोरीचे सत्य देशासमोर आले आहे, आम्ही आमचा अधिकार मिळवणारच! राहुल गांधी यांचा निर्धार

आम्ही शांततेत निषेध करत आहोत, शांततेच्या मार्गाने आंदोलन सुरुच राहणार – सुप्रिया सुळे