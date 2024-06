अखेर विद्यार्थ्यांचा विजय, आता पुन्हा ‘नीट’ परीक्षा होणार

NEET परीक्षेत झालेल्या गैरव्यवहरामुळे देशभरातील विद्यार्थी आक्रमक झाले होते. नीट परीक्षा रद्द करून पुन्हा नव्याने परीक्षा घेण्याची मागणी देशभरातील विद्यार्थ्यांकडून केली जात होती. अखेर विद्यार्थ्यांच्या या मागणीला यश आले असून सरकारने नीट परीक्षा पुन्हा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने याबाबत पत्रक काढून याआधी झालेली नीट परीक्षा रद्द केल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच नव्याने परीक्षा जाहीर केली जाणार असल्याचे म्हटले आहे.

“To ensure the highest level of transparency and sanctity of the examination process, the Ministry of Education, Government of India has decided that the UGC-NET June 2024 Examination be cancelled. A fresh examination shall be conducted, for which information shall be shared… pic.twitter.com/tGb9EcaGQz

