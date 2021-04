‘हिंदुस्थानला कोरोना लस देणार नाही’, ब्रिटनचे आरोग्यमंत्री म्हणाले…

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे हिंदुस्थानात अत्यंत चिंतेची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत ब्रिटनने हिंदुस्थानाला कोरोना लस पुरवण्यास नकार दिला आहे. ब्रिटनने म्हटले आहे की, सध्या त्याच्या देशात पुरेसा लस साठा नसल्याने ते हिंदुस्थानसह इतर देशाला लस पुरवू शकत नाही. यामुळे ब्रिटनने हिंदुस्थानला लस न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ब्रिटनचे आरोग्यमंत्री मॅट हॅनकॉक म्हणाले आहेत की, ब्रिटनमध्ये कोरोना विषाणूमुळे रुग्णालयांवर मोठा दबाव आहे. ज्यामुळे ब्रिटन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

Britain has no surplus of COVID-19 vaccines to give to India as it faces a deadly wave of coronavirus that puts intense pressure on hospitals, health minister Matt Hancock: Reuters

