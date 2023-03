Video – हिंदुस्थानची खलिस्तान्यांना चपराक, लंडनमधील हिंदुस्थानी उच्चायुक्तालयावर फडकवला मोठा तिरंगा

ब्रिटनमधील हिंदुस्थानी दूतावासाने खलिस्तान्यांना सणसणीत प्रत्यूत्तर दिले आहे. रविवारी हिंदुस्थानी उच्चायुक्तालयावर हल्ला करत हिंदुस्थानच्या राष्ट्रध्वजाचा खलिस्तान्यांनी अपमान केला होता. मात्र, आता पूर्वीपेक्षा मोठा राष्ट्रध्वज फडकावून हिंदुस्थानी दूतावासाने खलिस्तानी समर्थकांना चपराक लगावली आहे.

फुटीरवादी संघटना खलिस्तानचे समर्थक अमृतपाल सिंगला पंजाब पोलिसांनी फरार घोषित केले असून त्याच्या अटकेची कारवाई सुरू आहे. ही कारवाई रोखण्यासाठी ब्रिटनमध्ये खलिस्तानी समर्थकांनी राडा घातला. रविवारी ब्रिटनमधील हिंदुस्थानी उच्चायुक्तावर खलिस्तान्यांनी हल्ला करत तोडफोड केली. तसेच हिंदुस्थानी राष्ट्रध्वजाचा अपमान केला. याचा हिंदुस्थानने तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करण्यात आला.

Unfazed by the attempts to vandalise the Indian High commission in London by Khalistani extremists, a large Indian flag has been put in front of the mission. https://t.co/lAFJyhA05l pic.twitter.com/0gG2E3tjCi

— Sidhant Sibal (@sidhant) March 19, 2023