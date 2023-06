दोघींनी मिळून तरुणीला लाथा-बुक्क्यांनी मारले, व्हिडीओ व्हायरल होताच युजर्स संतापले

सोशल मीडीयावर एक व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. हा व्हिडीओ अमेरीकेतील एका पार्कातला असून जिथे दोन महिला मिळून एका तरुणीची लाथाबुक्क्यांनी पिटाई करताना दिसत आहेत. हा व्हिडीओ व्हायरल होताच लोकांकडून संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत.

लंडनच्या एका पार्कातला हा व्हिडीओ असून पिडीत तरुणीच्या भावाने हा व्हिडीओ ट्विटरवर शेअर केला आहे. लंडनमधील लीस्टरशायर पार्कातील ही घटना असल्याचे बोलले जात आहे. या व्हिडीओमध्ये स्पष्ट दिसत आहे की, महिला त्या तरूणीला घसटून जमिनीवर पाडतात आणि त्यानंतर लाथाबुक्क्यांनी पिटाई केली. व्हिडीओच्या शेवटी पाहू शकता की, मुलीच्या बॅगेवरही मारले जातेय. ट्वीटरवर हा व्हिडीओ ज्याने शेअर केला ती त्याची सावत्र बहिणीसोबत झाला आहे. दोन्ही महिला या त्या मुलीला भान हरवल्यासारख्या मारत आहेत. तिच्यावर उड्या मारत आहेत. सर्वांनी जास्तीतजास्त हा व्हिडीओ शेअर करा जेणेकरुन त्या दोघींवर कारवाई करण्यात येईल. डायनो नावाच्या युजर्सने हा व्हिडीओ ट्विटरवर शेअर करत घटनेचे स्थळही शेअर केले आहे, हे लीस्टरशायर येथील हूड पार्कची घटना आहे.

This happened to my younger step sister this weekend… wouldnt say boo to a ghost yet pissed up girls in the park jumped her????

Everyone share this please pic.twitter.com/ZGZZoxKVPm

— deano (@Deanceejay13) June 26, 2023