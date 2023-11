हिंदुस्थानची जावईबापुंना ‘विराट’ भेट, ऋषी सूनक यांना मिळाली आवडत्या क्रिकेटपटूची बॅट

एक दिवशीय विश्वचषक 2023 मध्ये हिंदुस्थान क्रिकेट संघाची संध्या विजयी मोहीम सुरु आहे. टीम इंडियाने सलग 9 विजय मिळवत उपांत्य फेरी गाठली आहे. सध्या टीम इंडियाचा प्रत्येक खेळाडू हिंदुस्थानासाठी जीव ओतून खेळत आहे. प्रत्येक खेळाडूचा चाहता वर्ग देखील मोठा आहे. किंग कोहलीच्या बाबतीत काही वेगळेच आहे. त्याचे चाहते जगभरात सर्वत्र आहेत. ब्रिटिश पंतप्रधान आणि हिंदुस्थान वंशाचे ऋषी सुनक हे देखील विराट कोहलीचे मोठे चाहते आहेत. ऋषी सुनक यांनी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांची दिवाळीला भेट घेतली. यावेळी मंत्री एस जयशंकर यांनी ऋषी सुनक यांना विराट कोहलीची सही असलेली बॅट भेट दिली. ही भेट मिळाल्यानंतर सुनकच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहण्यासारखा होता.

The Prime Minister @RishiSunak welcomed @DrSJaishankar to Downing Street this evening.

Together they expressed their very best wishes as Indian communities around the world begin #Diwali celebrations.

🇬🇧🇮🇳 pic.twitter.com/gjCxQ0vr8d

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) November 12, 2023