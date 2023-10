हा देश शोकसागरात बुडाला आहे, दहशतवादाविरोधात मी तुमच्यासोबत; ऋषी सुनक यांची इस्रायलला भेट

इस्रायल आणि हमास या दहशतवादी संघटनेतील युद्ध आता चांगलेच भडकले आहे. गुरुवारी या युद्धाचा तेरावा दिवस आहे. या युद्धात इस्रायल आणि गाझा पट्टीतल्या सुमारे 5 हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे. या युद्धानंतर काही देशांनी इस्रायलला पाठिंबा दिला आहे. तर काही देशांनी पॅलेस्टाईनला समर्थन दिले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी बुधवारी इस्रायलचा दौरा करून या युद्धात आपण इस्रायलच्या बाजूने उभे असल्याचे स्पष्ट केले. आता ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक इस्रायलमध्ये दाखल झाले आहेत. त्यांनीही इस्रायलला पाठिंबा देत आपण दहशतवादाविरोधात इस्रायलसोबत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.सुनक यांच्यासह जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ स्कोल्ज यांनी इस्रायलला पाठिंबा दर्शवला आहे.

इस्रायलमध्ये दाखल झाल्यावर सुनक म्हणाले की, आम्ही इस्रायलबरोबर उभे आहोत. मी इस्रायलमध्ये आहे. हे राष्ट्र शोकसागरात बुडालं आहे. मीसुद्धा तुमच्या दुःखात सहभागी आहे. दहशतवादाविरोधात मी तुमच्याबरोबर उभा आहे, यापुढेही मी तुमच्याबरोबर असेन, असे त्यांनी एक्सवर पोस्ट करत स्पष्ट केले आहे. इस्रायल दौऱ्यात ऋषी सुनक इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना भेटणार आहेत. ब्रिटीश पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार दोन्ही नेत्यांमध्ये गाझा पट्टी आणि इस्रायलमधील संपूर्ण परिस्थितीवर चर्चा होईल. इस्रायलच्या भूमीवरून ऋषी सुनक दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करतील. तसेच या युद्धात जीव गमावलेल्या लोकांना श्रद्धांजली वाहतील. या युद्धामुळे सामान्य नागरिकाचा मृत्यू होणे ही मोठी हानी आहे, यावर ऋषी सुनक भाष्य करतील, असेही पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले आहे.

I am in Israel, a nation in grief.

I grieve with you and stand with you against the evil that is terrorism.

Today, and always.

סוֹלִידָרִיוּת pic.twitter.com/DTcvkkLqdT

