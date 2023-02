यूकेतील बाजारातून टोमॅटो गायब; रिकाम्या शेल्फचे फोटो व्हायरल, ग्राहक हैराण

दक्षिण युरोप आणि उत्तर आफ्रिकेतील कापणी ठप्प झाल्यामुळे बाजाराच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यामुळे युनायटेड किंगडम (यूके) सध्या टोमॅटोच्या कमतरतेचा सामना करत आहे.

रॉयटर्सच्या एका अहवालानुसार, या प्रदेशांमधील हवामानामुळे पिकांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला असून अलीकडील काळात थंडीचा कालावधी अधिक वाढला.

हिवाळ्यात टोमॅटोसाठी यूके मुख्यतः मोरोक्को आणि स्पेन सारख्या देशांवर अवलंबून आहे. मोरोक्कोमध्ये, उत्पादकांना थंड हवामान, मुसळधार पाऊस आणि पुराचा सामना करावा लागला आहे. गेल्या तीन-चार आठवड्यांतील खराब हवामानामुळे स्पॅनिश पिकांवरही परिणाम झाला आहे.

शिवाय, मुसळधार पावसामुळे मालवाहू जहाजांची फेरी रद्द झाली आहे आणि वाहतूक विस्कळीत झाली आहे ज्यामुळे यूकेमध्ये भाजीपाला आणणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे.

Not a single tomato to be had in Cardiff(Sainsbury’s, Lidl, Morrisons)#EmptyShelves

Apparently “supply issues”#BrexitBritain

Also British greenhouses cannot afford to put on the heating#ToryCostOfLivingCrisis pic.twitter.com/dkHGX7MF9w

— Jonny Fawr 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@JonnyFawr) February 17, 2023