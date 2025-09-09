नामचीन दरोडेखोराची पोलिसांनी काढली धिंड, दहशतीला चोख प्रत्युत्तर

सामना ऑनलाईन
|

उल्हासनगर परिसरात दहशत माजविणाऱ्या नामचीन दरोडेखोराची विठ्ठलवाडी पोलिसांनी मस्ती उतरवली आहे. भरवस्तीत त्याची धिंड काढून पोलिसांनी त्याच्या दहशतीला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. सुमित कदम उर्फ लाला असे या दरोडेखोराचे नाव असून त्याने तीन महिन्यांपूर्वी आशेळे गावात गाड्यांची तोडफोड व महिलेवर तलवारीने वार केले होते. या हल्ल्यानंतर तो फरार होता.

सुमित कदम हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून त्याच्यावर तीन दरोड्याचे गुन्हे दाखल आहेत. त्याने तीन महिन्यांपूर्वी परिसरात स्वतःची दहशत पसरवण्यासाठी तलवार नाचवत धिंगाणा घातला होता. त्यानंतर पोलीस पकडतील या भीतीने तो लपून बसला होता. याबाबत पोलीस उपायुक्त सचिन गोरे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त अमोल कोळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अशोक कोळी व गुन्हे पोलीस निरीक्षक चंद्रहार गोडसे यांच्या पथकाने त्याचा शोध सुरू केला.

अखेर तीन महिन्यांच्या प्रयत्नानंतर हा दरोडेखोर बदलापुरात लपून बसल्याची माहिती उपनिरीक्षक बी. आर. दराडे यांना मिळाली. त्यानुसार हवालदार रामदास मिसाळ, दिलीप चव्हाण, संतोष सांगळे, गणेश राठोड, चंद्रकांत गायकवाड, सागर मोरे यांनी सापळा रचून सुमितच्या मुसक्या आवळल्या.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मुरबाडच्या बेरोजगारांना ऑन द स्पॉट नोकरी, शिवसेनेचा उपक्रम; उच्च शिक्षितांच्या हातात थेट ऑफर लेटर

तारापूरच्या ‘आरती ड्रग्ज’मध्ये वायुगळती, एचसीएल टाकी फुटली; धुरामुळे रहिवाशांचा श्वास कोंडला

उरणच्या ओएनजीसीत गॅसगळती, 100 कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित बाहेर काढले

धामणीचे पाच दरवाजे उघडले, पालघरमधील गावांना सतर्कतेचा इशारा

गणेशोत्सवात थंडावलेली कारवाई पुन्हा जोरात; दिव्यातील 5 बेकायदा इमारतींवर बुलडोझर, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालिका प्रशासन इन अ‍ॅक्शन

‘या’ मसाल्याला म्हणतात कलियुगातील संजीवनी वाचा याचे फायदे

केडीएमसीच्या 490 पदांसाठी आजपासून लेखी परीक्षा; 55 हजार उमेदवारांसाठी 14 जिल्ह्यांत 25 केंद्रे

नेपाळमध्ये तरुणाईचा भडका का उडाला?

अदानींच्या सिमेंट फॅक्टरीला भूमिपुत्रांचा विरोध; प्रदूषणामुळे टिटवाळा, मोहने, आंबिवलीतील जमिनी नापीक होणार