Umesh Pal murder case पहिली गोळी झाडणारा उस्मान चौधरी एन्काउंटरमध्ये ठार, पोलिसांना मोठे यश

उमेश पाल हत्याकांडातील आरोपी विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरीचा पोलीस एन्काउंटरमध्ये मृत्यू झाला आहे. रविवारी सायंकाळी कौंधियारा परिसरात आरोपी विजय कुमार आणि पोलिसांमध्ये चकमक झाली. या चकमकीमध्ये विजय कुमारचा खात्मा करण्यात पोलिसांना यश आले.

उमेश पाल यांच्यावर पहिली गोळी अतिक अहमद टोळीचा नेमबाज विजय कुमार यानेच झाडली होती. पोलीस एन्काउंटरमध्ये त्याला गोळी लागली होती. जखमी अवस्थेत त्याला एसआरएन रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.

Umesh Pal murder case | Uttar Pradesh BJP MLA Shalabh Mani Tripathi tweets, “Dreaded murderer Usman shot dead in an encounter with Police today.” pic.twitter.com/Xi4w9WOyxw

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 6, 2023