U-19WC – विश्वविजयापासून टीम इंडिया 2 पावलं दूर, ऑस्ट्रेलियाचा धुव्वा उडवत सेमीफायनलमध्ये धडक

दक्षिण आफ्रिकेमध्ये सुरू असलेल्या अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्डकपमध्ये टीम इंडियाने सेमीफायनलमध्ये धडक मारली आहेत. मंगळवारी खेळल्या गेलेल्या क्वार्टर फायलनमध्ये टीम इंडियाच्या तरुण खेळाडुंनी ऑस्ट्रेलियाचा 74 धावांनी दारुण पराभव केला आणि पाचव्या विश्वविजेतेपदाकडे आणखी एक पाऊल टाकले. टीम इंडियाकडून पराभव स्वीकारावा लागल्याने ऑस्ट्रेलियाचा संघ स्पर्धेतून बाहेर फेकला गेला आहे.

टीम इंडियाने विजयासाठी दिलेल्या 233 धावांचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाचा संपूर्ण संघ 159 धावांमध्ये गारद झाला. लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाची सुरुवात अंत्यंत खराब झाली आणि पहिल्याच षटकात त्यांनी तीन खेळाडू गमावले. सामना एकतर्फी होणार असे वाटत असताना सलामीवीर सॅम फॅनिंग याने एक बाजू लावून धरली. त्याने 127 चेंडूत सात चौकार आणि तीन षटकारांच्या मदतीने 75 धावा चोपल्या. तळाच्या फलंदाजाला हाताशी घेत त्याने किल्ला लढवला. मात्र कार्तिक त्यागी, आकाश सिंह आणि रवी बिश्नोई या गोलंदाजांच्या तिकडीपुढे ऑस्ट्रेलियाचा संघ कोसळला. कार्तिकने सर्वाधिक चार बळी घेतले, तर आकाश सिंहने 3 आणि रवी बिश्नोईने एक बळी घेतला. कार्तिक त्यागीला ‘सामनावीर’ पुरस्कार देण्यात आला.

The Semifinal Awaits For #TeamIndia!

Kartik Tyagi scalps four wickets while Yashasvi Jaiswal and Atharva Ankolekar score fifties as India U19 reach the final four of #U19CWC. #INDvAUS

Report https://t.co/N7vrhvYDmF pic.twitter.com/3swzNM4kFE

— BCCI (@BCCI) January 28, 2020