लाल समुद्रात इंटरनेटची केबल तुटली, हिंदुस्थानसह अनेक देशांना फटका

लाल समुद्रात समुद्राखालील केबल तुटल्यामुळे रविवारी हिंदुस्थानासह आशियातील अनेक भागांत इंटरनेट सेवा विस्कळीत झाली. इंटरनेटचा स्पीड कमी झाला. मायक्रोसॉफ्टने त्यांच्या स्टेटस वेबसाइटवर म्हटले आहे की, लाल समुद्रात समुद्राखालील केबल तुटल्यामुळे पश्चिम आशियामध्ये इंटरनेटचे स्पीड कमी झाले आहे. इंटरनेटचे स्पीड फक्त हिंदुस्थानासह तर आशियातील पश्चिम आणि पूर्वेकडील इतर देशांतही कमी झाले. येमेनमधील हुती बंडखोर या केबल्सना लक्ष्य करत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. बंडखोर हे गाझामधील हमासविरुद्धचे युद्ध संपवण्यासाठी इस्रायलवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र हुती बंडखोरांनी यापूर्वी अशा हल्ल्यांना नकार दिला आहे.
लाल समुद्रात अनेक समुद्राखालील केबल्स कापल्यामुळे हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानसह अनेक देशांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीवर परिणाम झाला आहे. सौदी अरेबियातील जेद्दाहजवळील केबल सिस्टीममध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली आहे, असंही त्यांनी सांगितले. दक्षिण पूर्व आशिया मध्य पूर्वपश्चिम युरोप 4 (SMW4) केबल हिंदुस्थानी पंपनी टाटा कम्युनिकेशन्सद्वारे चालवली जाते. इंडिया मध्य पूर्वपश्चिम युरोप (IMEWE) केबल दुसऱया कन्सोर्टियमद्वारे चालवली जाते, याचे निरीक्षण अल्काटेल-लुसेंट करते. दोन्ही पंपन्यांनी अद्याप या प्रकरणावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
दुबईमध्येही परिणाम
दुबई आणि अबू धाबी येथील सरकारी पंपन्यांच्या डू आणि एतिसलातच्या नेटवर्कवरील इंटरनेट वापरकर्त्यांनी इंटरनेटचे स्पीड कमी असल्याची तक्रार केली. मात्र तेथील सरकारने याला अद्याप दुजोरा दिलेला नाही.