डिजिटल महागाई! UPI व्यवहारांवर आता 1.1% फी

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने सूचित केले आहे की 1 एप्रिलपासून व्यापारी UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) व्यवहारांवर 1.1 टक्क्यांपर्यंत इंटरचेंज शुल्क लागू होईल.

अलीकडील परिपत्रकात, NPCI ने म्हटले आहे की UPI द्वारे व्यवहारांसाठी प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स (PPIs) वापरल्यास इंटरचेंज शुल्क आकारले जाईल. व्यवहार ₹ 2,000 पेक्षा जास्त असल्यास शुल्क आकारले जाईल.

व्यापार्‍यांच्या विविध श्रेणींसाठी अदलाबदल शुल्क बदलते. हे 0.5% ते 1.1% पर्यंत आहे आणि काही श्रेणींमध्ये कॅप देखील लागू आहे.

आज जारी केलेल्या अधिसूचनेत, NPCI ने म्हटले आहे की, सुरू केलेली फी केवळ प्रीपेड पेमेंट साधनांद्वारे केलेल्या व्यापारी व्यवहारांसाठी लागू आहे. पेमेंट बॉडीने स्पष्ट केले की सामान्य UPI पेमेंटवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही ज्याला ‘बँक खाते ते बँक खाते आधारित UPI पेमेंट’ असे म्हटले आहे.

NPCI Press Release: UPI is free, fast, secure and seamless

Every month, over 8 billion transactions are processed free for customers and merchants using bank-accounts@EconomicTimes @FinancialXpress @businessline @bsindia @livemint @moneycontrolcom @timesofindia @dilipasbe pic.twitter.com/VpsdUt5u7U

— NPCI (@NPCI_NPCI) March 29, 2023