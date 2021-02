Budget2021 – आज निर्मला सीतारमण सादर करणार अर्थसंकल्प, मंत्रालयात पोहोचल्या अर्थमंत्री

Budget 2021 आज सादर होणार आहे. या आधी सोमवारी शेअर बाजारात उत्साह पाहायला मिळत आहे. मुंबई शेअर बाजारात निर्देशांक 400 अंकांनी वधारून 46,617.95 अंकावर खुला झाला आहे. तर नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज म्हणजेच निफ्टीचा कारभार 13,758.60 अंकावर सुरू झाला.

यंदा मेड-इन-इंडिया टॅबलेटद्वारे अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल.

केंद्रीय अर्थमंत्री राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी घरी पूजापाठ केला. यानंतर बोलताना त्यांनी ‘यंदाचा अर्थसंकल्प सामान्य जनतेच्या आशा आकांक्षांची पूर्ती करणारा ठरेल. आत्मनिर्भर हिंदुस्थानची छबी यात दिसेल. जनतेच्या अपेक्षांसारखाच हा अर्थसंकल्प असेल’, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

Delhi: MoS Finance Anurag Thakur offers prayers at his residence, ahead of the presentation of the #UnionBudget 2021-22 in the Parliament today. pic.twitter.com/EtVFtzrNj7

