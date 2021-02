Budget-2021 सरकार निर्गुंतवणुकीतून 1.75 लाख कोटी उभारणार; ‘या’ची होणार विक्री

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीबाबत मोठी घोषणा केली आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीद्वारे 1.75 लाख कोटी उभारण्याचे उद्दीष्ट्य ठेवण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षात सरकार त्यांच्या निर्गुंतवणुकीच्या उद्दीष्ट्यापासून दूर आहे. हे आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्यासाठी दोन महिने शिल्लक आहेत. त्यामुळे आगामी वर्षात निर्गुंतवणुकीवर भर देण्यात आला आहे.

In 2021-22 we would also bring the IPO of LIC for which I am bringing the requisite amendments in this session itself: Finance Minister Nirmala Sitharaman #UnionBudget pic.twitter.com/NifUTtlCku

— ANI (@ANI) February 1, 2021