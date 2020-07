केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी घेतली आडवणी यांची भेट, राम मंदिरावर चर्चा झाल्याचा अंदाज

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांची भेट घेतली आहे. 5 ऑगस्ट रोजी राम मंदिराची भूमीपुजनाचा कार्यक्रम आहे. या पार्श्वभुमीवर शहा यांनी आडवणी यांची भेट घेतल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.

अमित शहा यांनी आडवणी यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी भाजपचे नेते भूपेंद्र यादवसुद्धा उपस्थित होते. या दोघांमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली हे अजून कळालेले नाही. परंतु 5 ऑगस्टला अयोध्येत राम मंदिराच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम आहे. याबाबत दोघांमध्ये चर्चा झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

Delhi: Home Minister Amit Shah met senior Bharatiya Janata Party (BJP) leader Lal Krishna Advani at the latter’s residence today. Party leader Bhupender Yadav was also present. (File pics) pic.twitter.com/MwWaIyN46X

— ANI (@ANI) July 22, 2020