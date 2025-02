काँग्रेसला मत दिल्यास पाकिस्तान विजयी होईल; केंद्रीय मंत्र्यांचं वादग्रस्त विधान, निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल

तेलंगणामध्ये विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघासाठी 27 फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी करीमनगर येथे आलेले भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय गृहराज्य मंत्री बंदी संजय कुमार यांनी काँग्रेसची तुलना पाकिस्तानशी केली आहे. यामुळे तेलंगणामधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून काँग्रेसने बंदी संजय कुमार यांची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.

बंदी संजय कुमार यांनी निझामाबाद, मेडक, करीमनगर आणि आदिलाबाद येथे प्रचारसभा घेतली. यावेळी मतदारांना संबोधित करताना त्यांनी काँग्रेसची तुलना पाकिस्तानशी केली. काँग्रेसला मतदान केले तर पाकिस्तान विजयी होईल, असे ते म्हणाले.

काय म्हणाले बंदी संजय कुमार?

याच महिन्यात 27 फेब्रुवारी रोजी विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघासाठी निवडणूक पार पडणार आहे. हा हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानचा सामना आहे. भाजप टीम इंडिया आहे, तर काँग्रेस पाकिस्तानची टीम आहे. ज्या प्रकारे चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये टीम इंडियाने पाकिस्तानला पराभूत करून चाहत्यांच्या आशा, आकांक्षा पूर्ण केल्या, त्याच प्रमाणे भाजपही लोकांच्या आशा, आकांक्षा पूर्ण करेल. भाजपला मतदान केले तर टीम इंडियाचा विजय होईल आणि काँग्रेसला मतदान केल्यास पाकिस्तानचा विजय होईल, असे वादग्रस्त विधान बंदी संजय कुमार यांनी केले. काँग्रेस आमदार बी. महेश गौड यांनी बंदी संजय कुमार यांच्या विधानाचा एक्स (ट्विटर) वर पोस्ट करून समाचार घेतला.

Had a media interaction today at Karimnagar DCC Office along with Minister @Ponnam_INC Garu and Karimnagar DCC President @DrKavvampally Garu

Bandi Sanjay’s divisive politics and his attempts to link every issue to religion are an insult to the wisdom of graduates. BJP & BRS’s… pic.twitter.com/c9xXqVvqzC

— Bomma Maheshkumar goud (@Bmaheshgoud6666) February 25, 2025