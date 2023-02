Union Minister Nisith Pramanik पश्चिम बंगालमध्ये केंद्रीय मंत्र्यांच्या ताफ्यावर हल्ला

पश्चिम बंगालमध्ये केंद्रीय गृहराज्यमंत्री निसिथ प्रामाणिक (Union Minister Nisith Pramanik) यांच्या ताफ्यावर हल्ला झाला आहे. कूचबिहार येथील दिनहाटा भागात कार्यकर्त्यांना भेटण्यासाठी निघालेले असताना हा हल्ला झाला. हल्लेखोरांनी त्यांच्या ताफ्यावर दगडफेक केल्याचे समोर आले आहे. हा हल्ला तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केल्याचा आरोप प्रमाणिक यांनी केला आहे.

जर एक मंत्री सुरक्षित नसेल तर सामान्य लोकांची काय अवस्था असेल याची कल्पना न केलेली बरी. ही घटना पश्चिम बंगालमधील लोकशाहीची वाईट अवस्था दाखवते, अशी प्रतिक्रिया निसिथ प्रामाणिक यांनी दिली आहे.

#WATCH | West Bengal: The convoy of Nisith Pramanik, MoS Home & Youth Affairs and Sports was attacked allegedly by Trinamool Congress-backed goons when he was going to meet with the party workers in Coochbehar’s Dinhata area. More details awaited. pic.twitter.com/eXWqt7U2K9

— ANI (@ANI) February 25, 2023