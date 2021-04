केंद्रीय मंत्र्यांच्या ट्विटमुळे गैरसमज, सोशल मीडियावर खळबळ; जाणून घ्या काय आहे नक्की सत्य…

उत्तर प्रदेशमधील कोरोना स्थिती बिकट असून रुग्णालयांमध्ये बेड मिळत नाहीय. याच संदर्भात केंद्रीय मंत्री जनरल व्ही. के. सिंह यांनी रविवारी केलेल्या एका ट्विटमुळे गैरसमज झाला आणि सोशल मीडियावर खळबळ उडाली. यानंतर त्यांना हे ट्विट डीलिट करून स्पष्टीकरणही द्यावे लागले.

जनरल व्ही. के. सिंह यांनी केलेल्या ट्विटमुळे त्यांच्या भावाला कोरोना झाल्याचा आणि त्यांना उपचारासाठी गाझियाबाद बेड मिळत नसल्याचा गैरसमज झाला. त्यांनी या ट्विटमध्ये डीएमसह अनेकांना टॅग केल्यामुळे सोशल मीडियावर उत्तर प्रदेशमधील कोरोना परिस्थिती खराब असल्याची चर्चा सुरू झाली. व्हीआयपी लोकांची ही परिस्थिती असेल तर सामान्य लोकांचे काय होत असेल, अशीही चर्चा सोशल मीडियावर झोडली जावू झाली. यामुळे व्ही. के. सिंह यांना हे ट्विट डीलिट करावे लागले.

ट्विट व्हायरल झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्री जनरल व्ही. के. सिंह यांनी स्पष्टीकरण दिले. ‘हे ट्विट डीएम यांना फॉरवर्ड करण्यात आलेले असून याकडे लक्ष देण्याचे त्यांना सांगण्यात आले होते. तसेच हे ट्विट हिंदीमध्ये होते. डीएम आणि सीएमनो गरजवंताची बेडची आवश्यकता पूर्ण केली आहे’, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.

Am amazed at IQ level of trawls and fastest finger channels. Tweet was forward of a tweet to DM and says “please look into this”. Forwarded tweet is in hindi. Bed needs have been sorted out by DM & CMO , hence to DM. Suggest correct your understanding. https://t.co/BVZyZgQoDG

— Vijay Kumar Singh (@Gen_VKSingh) April 18, 2021