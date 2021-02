पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत वाढ, केंद्रीय मंत्री म्हणतात हा दोष तर…

गेल्या काही दिवसांत पेट्रोल डिझेलच्या किंमती सातत्याने वाढत आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये इंधनांच्या किंमती 100 रुपयांवर पोहोचल्या आहेत. असे असले तरी विकासकामांसाठी कर महत्त्वाचा आहे त्यामुळे पेट्रोल डिझेलच्या किंमती कमी होणार नाही असे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले होते. आता पेट्रोलच्या किंमती या तेल उत्पादक देशांमुळेच वाढत असल्याचा दावा प्रधान यांनी केला आहे.

Oil Minister Dharmendra Pradhan on rising fuel prices: I am sorry to say oil rich countries are not looking into interest of consuming countries. They created an artificial price mechanism. This is pinching consuming countries.

— Press Trust of India (@PTI_News) February 13, 2021