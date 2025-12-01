युनायटेड-स्पोर्ट्स फिल्ड अंतिम फेरीत 

कुर्ला स्पोर्ट्स क्लब आयोजित 67 व्या टी -20 बाळकृष्ण बापट स्मृती ढाल उपनगरीय क्रिकेट स्पर्धेच्या न्यू हिंदवर झालेल्या उपांत्य फेरीत गतविजेत्या युनायटेड क्रिकेट क्लब असोसिएशन संघाने स्पोर्ट्स प्रमोशनची 129 धावसंख्या 4 गडी राखून ओलांडली तर गत उपविजेत्या स्पोर्ट्स फिल्डने अणुशक्तीनगरची धावसंख्या 8 गडी राखून ओलांडत अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
संक्षिप्त धावफलक – स्पोर्ट्स प्रमोशन ग्रुप ः 19.5 षटकांत 129 (गौरव सूर्यवंशी 33, ऋषिक मेहता 30, अश्विन शेळके 2.5 – 0-11-4) पराभूत विरुद्ध युनायटेड क्रिकेट क्लब असोसिएशन ः 17.4 षटकात 6 बाद 131 (नितीन परमार 44). अणुशक्तीनगर स्पोर्ट्स अँड रिक्रिएशन क्लब ः 20 षटकांत 8 बाद 132 (निखिल शिवगण नाबाद 39, शुभम पाठक 4-0-33-3) पराभूत विरुद्ध स्पोर्ट्स फिल्ड क्रिकेट क्लब ः 12.5 षटकांत 2 बाद 133 (अंकित यादव नाबाद 54 (23 चेंडू, 4 चौकार, 4 षटकार), यश पै 31).