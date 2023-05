26/11चा आरोपी तहव्वूर राणाच्या प्रत्यार्पणाला अमेरिकन कोर्टाची मंजुरी

26/11च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा आरोपी तहव्वूर राणा याच्या हिंदुस्थानातील प्रत्यापर्णाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अमेरिकेच्या न्यायालयाने त्याच्या प्रत्यापर्णाला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानी वंशाचा आणि सध्या कॅनडाचा रहिवासी असलेला तहव्वूर राणा आता हिंदुस्थानच्या ताब्यात येणार आहे.

10 जून 2020 रोजी हिंदुस्थानने अमेरिकन सरकराकडे या प्रत्यार्पणाची विनंती केली होती. या प्रकरणाची शेवटची सुनावणी काही दिवसांपूर्वीच झाली होती. लॉस एंजेलिसमधील जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीश जॅकलीन चुलजियन यांनी राणाचा प्रत्यापर्ण रोखण्याचा प्रस्ताव नाकारला होता आणि दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादानंतर 30 दिवसांत न्यायालय निर्णय देईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. त्यानुसार चुलजियन यांनी प्रत्यार्पणाला मंजुरी दिली असून लवकरच राणाचं हिंदुस्थानात प्रत्यार्पण होणार आहे.

US court approves extradition of 26/11 attack accused Tahawwur Rana to India

