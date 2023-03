“हा गांधीवाधी विचारसरणी अन् हिंदुस्थानच्या मूल्यांसोबत केलेला विश्वासघात”, राहुल गांधींवरील कारवाईचे अमेरिकेत पडसाद

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याच्या निर्णयाने देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. देशात विविध ठिकाणी काँग्रेस कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आहेत. आता या कारवाईचे पडसाद अमेरिकेतही उमटले आहेत. हिंदुस्थानी वंशाचे अमेरिकन खासदार रो खन्ना (Ro Khanna) यांनी या प्रकरणी ट्विट करत आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व रद्द करणे हा गांधीवाधी विचारसरणी आणि हिंदुस्थानच्या मूल्यांसोबत केलेला विश्वासघात आहे. माझ्या आजोबांनी ज्यासाठी त्यांच्या आयुष्याची अनेक वर्ष तुरुंगात घालवली तो हा हिंदुस्थान नाही, अशा शब्दात रो खन्ना यांनी राहुल गांधींवरील कारवाईचा निषेध केला आहे. यूएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये सिलिकॉन व्हॅलीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या रो खन्ना यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे या प्रकरणात हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. हिंदुस्थानच्या लोकशाहीच्या हितासाठी तुमच्याकडे हा निर्णय बदलण्याची ताकद आहे, असे त्यांनी मोदींना टॅग करून म्हटले आहे.

The expulsion of Rahul Gandhi from parliament is a deep betrayal of Gandhian philosophy and India’s deepest values. This is not what my grandfather sacrificed years in jail for. @narendramodi you have the power to reverse this decision for the the sake of Indian democracy. https://t.co/h85qlYMn1J

— Ro Khanna (@RoKhanna) March 24, 2023