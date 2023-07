United We Stand : भाजपच्या ‘द्वेषाच्या’ राजकारणाविरोधात विरोधकांची मजबूत एकजूट; उद्या ठरणार लोकसभेसाठीची पुढली वाटचाल

देशात भाजपच्या एकाधिकारशाहीच्या विरोधात 26 विरोधी पक्षांनी एकत्र दंड थोपटले आहेत. या पक्षांचे प्रमुख नेते बंगळुरू येथे एकत्र आले असून येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप विरोधात लढण्यासाठी त्यांनी एकत्र मैदानात उतरण्याचं पाटाणा येथे झालेल्या बैठकीवेळी निश्चित केलं आहे. आता पुढील कार्यक्रमाची रुपरेषा ठरवण्यासाठी बंगळुरू येथे बैठक उद्या पार पडणार असून आज काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी दिलेल्या स्नेह भोजनावेळीही विरोधकांचं ऐक्य आणि विश्वास पाहायला मिळाला.

यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन, नितीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यांच्यासह अन्य पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी हजेरी लावली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे उद्या या बैठकीस हजेरी लावणार आहेत.

उद्या सकाळी 11 ते दुपारी 4 या वेळेत औपचारिक चर्चा होईल. यामध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये जागा वाटपाची चर्चा याच टप्प्यावर होणं शक्य वाटत नसलं तरी त्या दृष्टीनं ठोस पाऊलं उचलली जाण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात आहे.

आज दिवसभरात बंगळुरूमध्ये विविध पक्षांचे नेते पोहोचले. या नेत्यांनी मंगळवारी होणाऱ्या चर्चेचा अजेंडा ठरवण्यासाठी सोमवारी संध्याकाळी स्नेहभोजन आणि त्यासोबत अनौपचारिक बैठक घेतली.

Well begun is half done!

Like-minded opposition parties shall closely work together to foster an agenda of social justice, inclusive development and national welfare.

We want to free the people of India from the autocratic and anti-people politics of hate, division, economic… pic.twitter.com/rhPxmpgL3x

— Mallikarjun Kharge (@kharge) July 17, 2023